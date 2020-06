Graf: "Bei Treibjagden kann Wild entkommen"

Freitagnachmittag im Büro des Dritten Nationalratspräsidenten. Martin Graf spricht so leise, dass man ihn kaum wiedererkennt. Die Geschichte setzt ihm zu. Er hat einer alten Dame "geholfen", ihr Vermögen – unwiderruflich und ohne Mitspracherecht – in eine Stiftung einzubringen, deren Vorstand er ist, und dann mit dem Stiftungsvermögen Geschäfte zugunsten der eigenen Familie gemacht, so lautet der Vorwurf.



KURIER: Was zeigt das Bild in Ihrem Büro?

Martin Graf: Den Narrenturm. Ich hab’ mir gedacht, das passt fürs Parlament (grinst).



Sie sind einer der Präsidenten dieses „ Narrenturms“? Wie können Sie so etwas sagen?

Erstens muss man ein bisschen Humor und Selbstironie haben, und zweitens fühlt man sich hier in manchen Stunden wirklich so.



Wann war es das letzte Mal so weit?

Derzeit ist es laufend so.



Sie werden also auch hier im Haus mit dem Fall Meschar konfrontiert?

Naja, ich höre kaum Politiker, die sich zu Wort melden. Die Medien sind der Treiber. Ich bin sogar Platz 1 der Media-Watch-List.



Ehrt Sie das auch ein bisschen?

Lieber wär’ mir schon, wenn ich aufgrund meiner politischen Tätigkeit Platz 1 erringe.



Womit hätten Sie das verdient?

Zum Beispiel mit meiner Initiative für leistbares Wohnen. Da war ich federführend bei Gesetzesinitiativen betreffend eine Neuordnung des Genossenschaftswesens am Gemeinnützigkeitssektor. Derzeit machen sich die Genossenschaften ein ordentliches Körberlgeld zulasten der Bürger.



Womit wir bei einer Kernbotschaft der FPÖ sind: „Wir sorgen für den kleinen Mann.“ Mittlerweile hört man, der Graf müsse aufpassen, die Stiftungsgeschichte könnte die Partei Stimmen kosten. Als hoher Vertreter der Robin-Hood-Partei stehen Sie plötzlich wie der Sheriff von Nottingham da – schuldig oder unschuldig, Sie sind nicht mehr der Gute ...

... ja, leider ...



Wie geht es Ihnen damit?

Es stimmt mich traurig. Ich sage es mit einem alten Sprichwort: „Jede Gefälligkeit rächt sich früher oder später.“



Man hat derzeit den Eindruck, dass Sie angeschlagen sind. Sind Sie persönlich getroffen?

Ich habe ja auch eine Familie. Mein Vater hat einen halben Herzinfarkt gekriegt, ist im Spital und wird operiert, das ist das Ergebnis.



Sie wollen sagen, die Medien sind schuld, dass Ihr Vater operiert werden muss?

Ich zähle Fakten auf. Meine Frau ist nach einer Operation zu Hause gelegen, plötzlich standen Journalisten auf unserem Grundstück. Mein Bub ist ein Tischlerlehrling, er kommt in die Arbeit und muss sich dort anhören, sein Vater ist ein Gauner. Es ist brutal!



Aber wie ist es für Sie selbst? Merken Sie, dass die Stimmung auf der Straße umschlägt? Oder gehen Sie im Moment gar nicht auf die Straße?

Aber ja, immer noch. Ich fahre auch mit der U-Bahn. 50 Prozent der Leute sprechen mir Mut zu, 50 Prozent beschimpfen mich, das war schon immer so, das kenne ich.



Sie wussten seit Oktober, dass ein Antrag von Frau Meschar auf Abberufung der Stiftungsvorstände bei Gericht liegt. Jetzt wirken Sie überrascht bis überrumpelt. Sind Sie davon ausgegangen, dass das nicht publik wird?

Ich hätte es nicht erwartet. Auch das Abberufungsverfahren kam für mich aus heiterem Himmel. Aber ich mache der Stifterin keinen Vorwurf, nur ihren Beratern. Ihr wünsche ihr das Beste. Ich vergleiche das so: Was macht man, wenn man als Vater draufkommt, dass sein Kind in die Fänge einer Sekte geraten ist? Plötzlich wird Ihnen ein Mensch, den Sie seit vielen Jahrzehnten kennen, entfremdet.



Frau Meschar würde dem Sektenvergleich heftig widersprechen. Sie sagt, Sie habe dem Kauf der Immobilie, in der sich das Lokal Ihres Bruders befindet nie zugestimmt. – War das ein Schritt zu viel, den Sie heute bereuen?

Die Frau Meschar kannte doch das Lokal von unzähligen Besuchen und Essenseinladungen! Und sie hat sich nie gegen den Kauf ausgesprochen, sie hat nur gefragt: „Können wir uns das leisten?“ Die Antwort war: „Ja.“



Sie widersprechen dem, was Frau Meschar jetzt sagt, in allen Punkten. Aber Sie treten nicht als Stiftungsvorstand ab. Wieso?

Eine meiner Grundbedingungen für einen Wechsel im Vorstand war schon bei den ersten Vergleichsgesprächen, dass diejenigen, die jetzt in die Stiftung hineindrängen, eine Erklärung abgeben, dass sie die Stiftung unentgeltlich führen, solange Frau Meschar lebt. Das wurde abgelehnt. Da habe ich gesagt: „So nicht. Der Stifterwille ist zu respektieren.“



Der Stifterinnenwille hat sich aber stark geändert. Sie sagen trotzdem: "Ich bleibe, um die Stifterin vor ihren Günstlingen zu schützen"?

Ich habe nicht gesagt, daher bleibe ich. Es ist nur eine Komponente, die zu beachten ist.



Sie sagen, Sie waren als Mitglied im Vorstand gar nicht vorgesehen und haben das Amt nur aufgrund eines Todesfalls auf nachdrücklichen Wunsch von Frau Meschar angetreten. Warum treten Sie jetzt nicht auf nachdrücklichen Wunsch von Frau Meschar ab?

Wenn solche Vorwürfe erhoben werden, kann ich nicht sagen: „Ich gehe.“ Dann bleiben die im Raum. Ich kämpfe um meine Reputation, das ist ein Menschenrecht. Und das geht nur über das Abberufungsverfahren.



Was machen Sie, falls das Gericht eine vorzeitige Abberufung des Vorstands verfügt?

Dann muss ich das zur Kenntnis nehmen. Aber wenn Frau Meschar das will, werde ich mich auch ohne Stiftungsvorstandsmandat um sie kümmern. Wahrscheinlich eh als Einziger. Ich war immer der Einzige, der auf sie geschaut hat, seit dem Tod ihrer Mutter.