Gondel-Unfall am Kreischberg

Gehörig erschreckt, aber unverletzt stiegen 36 Gäste der Seilbahn auf dem Kreischberg am Sonntagnachmittag aus den Gondeln: Sie saßen fast zwei Stunden lang fest. "Die Kinder hatten Angst, wir haben sie mit Spielen abgelenkt", berichtet Bianca Staudinger, 32, aus NÖ, die mit Tochter Eleonora, 4, und Freundin samt Kind vor der Mittelstation festsaß. "Wir wurden über eine Leiter aus der Gondel gerettet."

Ein heftiges Unwetter über dem Bezirk Murau hatte Bäume geknickt. Einer fiel direkt auf eine Stütze der Bahn. Ein Seil sprang aus den Rollen, die Gondeln wurden gestoppt. Polizei, Bergrettung und Landeswarnzentrale rüsteten sich für eine Bergung aus der Luft. Doch Mitarbeiter der Seilbahnen schafften es, das Seil in die Rollen zu hieven. Danach ging es langsam zurück in die Talstation.

Das Unwetter führte Sonntag in den Bezirken Murau und Murtal erneut zu Murenabgängen und Überschwemmungen. Glück hatten zwei Wienerinnen, deren Pkw auf der B 97 bei St. Georgen von einer Mure erfasst wurde: Die Frauen, 69 und 72, wurden nicht verletzt ihr Auto hing einen Meter vor der Murböschung an einem Baum.

In Schladming mussten Bergretter aufsteigen, um eine Gruppe vom Unwetter überraschter Wanderer ins Tal zu bringen, darunter auch Kinder. Eine Helikopter-Bergung war wegen des Gewitters unmöglich.

Auch in Oberösterreich tobten Unwetter: In Thalheim drohte ein Einfamilienhaus überflutet zu werden. In Ebensee zerstörte der Sturm einen italienischen Markt. Schaden: 800.000 Euro. In Linz wurde das Dach des Landesfeuerwehrkommandos abgedeckt. In Gramastetten stürzte ein Baum auf einen Kletterer. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt.