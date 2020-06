Goldene Regel für ein neues Parteiensystem

Es ist mehr als ein Gag, mit dem er viele Jahre hausieren ging. Milliardär Frank Stronach meint seine goldene Regel ernst: "Wer das Gold hat, bestimmt die Regeln." Nach segensreichen Unternehmensinvestitionen und eher schrägen Engagements im Fußball-Geschäft ist der rundum fitte 80-Jährige auf dem Sprung in die Politik. Mit vielen Millionen steht er für eine neue Partei bereit.

Dass er so viel Geld zu investieren verspricht, macht eine Stronach-Partei zum chancenreichsten Projekt unter den zahlreichen Newcomern. Oder er rettet das BZÖ, so eine mögliche Alternative. Die goldene Regel macht so oder so jedes politische Projekt fragwürdig.

Stronach vertritt ein teils originelles, teils krauses Gesellschaftsmodell. Zur Politik pflegte er in den vergangenen 25 Jahren ein sehr eigennütziges Verhältnis. Beispiel: Den aus Haiders Gunst verstoßenen jungen Landespolitiker Grasser engagierte Stronach für seine Firma Magna. Der erwies sich später als Finanzminister dankbar und dienlich, als er entscheidend zum von Magna höchst erwünschten Kauf der Eurofighter beitrug.

Gesellschaftspolitisches Sendungsbewusstsein und knallharter Geschäftssinn sind bei Stronach kein Gegensatz. Vielleicht auch deshalb hat er vor allem unter Wirtschaftsstudenten eine besonders gläubige Gemeinde. Wie sehr Stronach einer von ihm geförderten Partei dieses sein persönliches Strickmuster aufdrückt, ist die spannende Frage. Superreicher leistet sich eine Partei, ist schließlich keine durchgängige Erfolgsformel.