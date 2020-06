Gericht: Hungerstreik wegen Schuldgefühl

Sie wiegt 33 Kilogramm. „Ich hab’ mein Leben aufgegeben“, sagt Michelle Moreno, 25. „Das Einzige, was ich noch will, ist, dass er heimgeht." Er, das ist Hans, bald 50, der frühere Lebensgefährte von Michelles Mutter. „Der Papa“, sagt die junge Frau, wenn sie von Hans spricht. Aber „der Papa“ sitzt im Gefängnis. Acht Jahre Haft bekam er 2008 im Grazer Straflandesgericht. „Wegen mir“, sagt Michelle und ihre Stimme wird brüchig. „Ich wollt’, dass er weg ist.“ Also habe sie erzählt: Der Stiefvater habe sie missbraucht, später vergewaltigt, als sie zwischen sieben und vierzehn Jahre alt war.

Das sei aber eine Lüge gewesen, behauptet sie heute. „Ich hab’ sein Leben auf dem Gewissen, ich hab’ ihm die Jahre genommen.“ Damit komme sie nicht klar, sagt die junge Frau: Seit Jahren isst sie kaum, seit Monaten verweigert sie feste Nahrung.