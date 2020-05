General Entachers Absetzung war rechtswidrig

Die Begründung für dieses Urteil ist noch nicht bekannt. Durchgesickert ist nur, dass auch die nicht adäquate Nachfolgeverwendung des Generals eine Rolle gespielt haben soll. Im Büro von Minister Darabos versucht man die Berufungs-Entscheidung in eine Bestätigung der "grundsätzlichen Vorgangsweise" umzudeuten. Dabei geht es aber nur darum, dass Entacher auch nach der Abberufung die vollen Bezüge weiter erhalten hat. Demnach muss die Republik jetzt keinen Schadensersatz leisten.



Anwalt Riedl ist zuversichtlich, dass er auch den schriftlichen Bescheid kippen kann. In diesem werden auf 224 Seiten angebliche Vorwürfe gegen Entacher aufgelistet, die seine Absetzung rechtfertigen würden. Doch dieses Papier, so Riedl zum KURIER, wäre ja nur als eine nachträglich konstruierte Begründung für die nun erwiesenermaßen rechtswidrige Erstmaßnahme zu sehen. In diesem Fall wäre Entacher wieder als Generalstabschef einzusetzen.