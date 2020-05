General Entacher bezog alten Posten

Nach dem Amtsantritt fuhr Entacher weiter zum Beamtengewerkschaftstag. Er wollte damit seinen Dank gegenüber der Standesvertretung ausdrücken. Gewerkschaftschef Fritz Neugebauer hatte Entacher mit gewerkschaftlichem Rechtsschutz unterstützt. Anschließend ging es ins Ministerium. Entacher fand sein Büro unverändert vor. Denn Generalleutnant Othmar Commenda, der die Geschäfte des Generalstabes die letzten zehn Monate interimistisch führte, hatte weder das Büro noch den Dienstwagen Entachers beansprucht. Commenda, der zur Zeit in Paris ist, sieht die Veränderungen pragmatisch: "Ich habe als Stellvertreter die Geschäfte geführt, weil der Kommandant ausgefallen war - und jetzt bin ich wieder Stellvertreter."



Jetzt geht es ans arbeiten. Ministersprecher Stefan Hirsch kündigte die ersten Ministerweisungen an Entacher an. Die betreffen unter anderem Pilotprojekte des Ministers, mit denen er die Machbarkeit einer Berufsarmee beweisen will. Entacher, ein Verfechter der Wehrpflicht, sieht in der Umsetzung dieser Weisungen kein Problem. "Die Frage der Wehrpflicht entscheidet nicht der Generalstabschef, sondern der Gesetzgeber."

Das bedeutet, dass sich Entacher dienstlich nicht in die Debatte einmischen wird, sich die Option auf eine private Meinung aber offen hält. Darabos versucht nun mit Auslandsbesuchen Beispiele für eine geglückte Umstellung des Wehrsystems zu finden; zuletzt war er in Serbien.