Gemeinden haben wieder die Blitz-Lizenz

Dass die Novelle so lange auf sich warten ließ, war neben der Uneinigkeit unter den Bundesländern auch eine Geldfrage. Denn bis zum Verbot hatten die Gemeinden alleine den finanziellen Nutzen, die Länder mit den Bezirkshauptmannschaften aber die Arbeit - Gemeinden dürfen keine Anonymverfügungen ausstellen. Jüngster Vorschlag: 80 Prozent bekommen die Kommunen, 20 Prozent die Länder. Für Erstere noch immer eine "gutes Geschäft". In Zeiten, in denen viele Gemeinden nicht mehr wissen, wie sie ihre Budgets erstellen sollen, wäre die "Raser-Steuer" hoch willkommen. So flossen beispielsweise in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) vor dem Verbot jährlich rund 700.000 Euro von den Schnellfahrern in die Gemeindekassen.



Die Intention ist, dass es sich nur um stationäre Geräte (vor Schulen, Kindergärten) handelt und nicht um Abzocke durch mobile Radars. In Niederösterreich haben vor dem Verbot rund 40 auf eigene Überwachung ihrer Straßen gesetzt.



Nicht betroffen waren und sind davon übrigens Gemeinden mit eigenem Wachkörper wie Baden, Neunkirchen oder Amstetten.