Geld macht glücklich, aber nicht gescheiter

Gebt Frank Stronach möglichst viele TV-Auftritte. Nichts schadet dem Neo-Politiker mehr, enttarnt ihn besser als altersstarren und ungehobelten Besserwisser ohne den Anflug eines realistisch nachvollziehbaren politischen Programms.

Da fabuliert ein Superreicher im Grundirrtum, dass Geld nicht nur glücklich, sondern auch gescheiter mache.

Dass dieser einstige Steirerbua mit dem Aufbau seines Magna-Konzerns eine ökonomische Weltleistung erbracht hat, ist unbestritten. Dass es sich die Magna-Aktionäre Irrsinns-Summen kosten ließen, um ihn von der Konzernführung wegzukriegen, ist aber auch Fakt.

In seiner Kritik an arg mangelnder Qualität der Politik, der Übermacht der Finanzindustrie und an den viel zu hohen Staatsschulden hat Stronach recht. Und das macht wohl auch einen Teil seines beachtlichen Anklangs bei Wählern aus.

Dass er eine Politik nach dem Muster wirtschaftlicher Unternehmensführung verlangt, ist unsinnig. Dass er Politikern grundsätzlich jede Qualifikation abspricht, wenn sie nicht an der Werkbank gestanden oder eine Firma geführt haben, ist populistisches Geschwätz. Einem Kreisky reichte der Industrielle Stronach menschlich und politisch nicht einmal bis zur Schuhsohle.

Inhaltlich bietet Stronach bisher bloß lobenswerte Leerformeln wie "Werte, Transparenz und Fairness". Praktische Vorschläge, wie eine Wirtschaft, in der sich Arbeitnehmer in 20 Jahren genug für Jahrzehnte arbeitsloses Leben ansparen sollen, sind eher Altherren-Witze.