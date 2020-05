Geheimdienst via Internet enttarnt

Den ganzen Aufwand können sich nun gegnerische Dienste, Mafias und Waffenhändler sparen. Heute braucht man nur die einschlägigen Enthüllungsplattformen verknüpfen, und man hat den "gläsernen Geheimdienst".



Grundlagenmaterial lieferte die Hackergruppe AnonAustria, die Namen und Wohnadressen von fast 25.000 Polizisten ins Netz stellte. Wenn man diese Namen googelt, findet man beispielsweise ein Protokoll, in dem BVT-Beamte N.N. die geheimsten Amtsstrukturen schildert.



Man erfährt, dass es im BVT eine Abteilung II gibt. Dort sei das Referat Nachrichtendienst und Proliferation angesiedelt, in dem N.N. als Spezialsachbearbeiter arbeite. Unter den zwölf Beamten der Abteilung seien vier, die von der Zollwache dazugekommen sind. Genannt werden auch Namen des Gruppenführers, des vorgesetzten Oberstleutnants und des Ministerialrates.



Auch interne Abläufe werden aufgehellt. Etwa, dass der Posteinlauf in ein Postfach komme, und dort vom Referatsleiter auf die zuständigen "A 2 Referenten" und Gruppenführer verteilt werde. Die Akten würden im internen Informationssystem EDIS protokolliert. Das ist das elektronische Daten- und Informationssystem der früheren Staatspolizei.



N.N. erzählt auch von der Abteilung für "Quellenführung". Dort würden Unterschiede zwischen "Quelle", "Informant" und "Vertrauensperson" gemacht. Informanten würden dem Dienstvorgesetzten gemeldet. Quelle dieser Ausführungen sind Gerichtsakten, die irgendwie ins Internet gekommen sind.



Weitere Polizisten-Namen von der Hacker-Initiative führen zu Wikileaks. Diese Namen tauchen dort in US-Botschaftsakten auf, weil diese Beamten bei den Amerikanern Antiterrorkurse besucht haben. Dort werden auch die Reisepassnummern ausgewiesen.

Hier wird berichtet, dass der 35-jährige S. T. vom 24. bis 28. August 2009 an der slowakischen Polizeiakademie in Bratislava ein CTFP-Training (Combating Terrorism Fellowship Program) des US-Verteidigungsministeriums absolviert hat. Wenn man weiter googelt, kommt man drauf, dass es sich bei dem S.T. um einen Beamten des BVT handelt, der sich dort mit der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung beschäftigt - und dessen Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Dienstadresse, Wohnadresse und Reisepassnummer nun der interessierten Öffentlichkeit zugänglich sind.



Im Innenministerium heißt es, dass noch kein Polizeicomputer geknackt wurde. Alle Daten stammen von Bereichen außerhalb. Und für Exekutivbeamte sei es manchmal nicht vermeidbar - wie eben bei Gericht - Personaldaten zu hinterlassen.