Geheimbericht: Unis brauchen weitere Milliarde

Dem KURIER liegt der Schlussbericht der Arbeitsgruppe vor, in dem teils krasse Missverhältnisse offen gelegt werden (siehe Grafik) . Ausgedrückt wird das durch eine Zahl, um wie viele Studenten im jeweiligen Fach weniger eine optimale Betreuung erreicht wäre. Die Daten beziehen sich auf das Studienjahr 2009/’10, seither wurden in einigen Studien wie Publizistik und Psychologie Zugangsregelungen eingeführt. Ausgenommen sind zudem Studien, in denen die Zahl der Studienplätze längst begrenzt ist, etwa in der Human- und Veterinärmedizin.

Ziel der Arbeitsgruppe war, ein Modell für die sogenannte kapazitätsorientierte Universitätsfinanzierung vorzuschlagen. Soll heißen: Für überlaufene Studien soll die maximale (leistbare und machbare) Anzahl an Studienplätzen festgestellt werden, dafür sollen die einzelnen Studienplätze ausreichend finanziert werden.

Die Experten berechneten die Kosten von zufriedenstellend ausgestatteten Fächern anhand Schweizer und deutscher Richtwerte für Betreuungsverhältnisse.

Insgesamt, betonen SPÖ und ÖVP, sollen am Ende der Reform mehr Studienplätze vorhanden sein. Die Gefahr ist groß, dass das nur ein Lippenbekenntnis ist: Laut Expertenbericht würden in der Endphase dieser Reform zusätzliche Mittel in der Höhe von 1,2 Milliarden Euro benötigt. Aber wer weiß, was Wissenschaftsminister Töchterle seiner Parteikollegin Finanzministerin Fekter in den heute beginnenden Budget-Verhandlungen noch entlocken kann.