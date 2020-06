GB: Einbahnstraße zum EU-Austritt

Der überzeugte Euro-Skeptiker Osborne stellt sich damit an die Spitze einer Bewegung, die Großbritannien in diesen Tagen immer weiter von Europa wegrückt. In der konservativen Regierungspartei sind die EU-Gegner stärker und vor allem lauter denn je. Mehr als 100 Parlamentsabgeordnete haben einen offenen Brief an Premier David Cameron unterzeichnet, in dem eine Volksabstimmung über Großbritanniens "Beziehung zu Europa" gefordert wird. Auf Papier noch etwas wolkig formuliert, wird das Ziel der EU-Gegner in deren Reden schon deutlicher. "Ich habe keine Angst vor einem Leben außerhalb der EU", donnerte erst vor wenigen Tagen der Parteigrande und Ex-Verteidigungsminister Liam Fox: "Wir brauchen eine Debatte ohne Tabus."

Doch genau die versucht Premierminister Cameron verzweifelt zu vermeiden. Ja, eine Volksabstimmung könne man sicherlich in Erwägung ziehen, meinte er im Interview mit der stockkonservativen Europa-feindlichen Tageszeitung Telegraph, aber erst, "wenn der Zeitpunkt richtig ist". Der politische Druck aber ist längst zu groß geworden, um eine Abstimmung auf die lange Bank zu schieben. Immerhin hat die konservativ-l­iberale Regierungskoalition schon zu Amtsantritt 2010 die Weichen gestellt. Im Regierungsprogramm verpflichtete man sich, jede EU-Reform, die Kompetenzen von den Nationalstaaten nach Brüssel verlagert, einer Volksabstimmung zu unterziehen. "Die wichtigste Entscheidung, die wir zustande gebracht haben", macht der Finanzminister kein Hehl aus seiner Freude über diese Einbahnstraße, die irgendwann aus der EU hinausführen muss. Denn während die EU-Schwergewichte Deutschland und Frankreich um mehr Europa ringen, kann sich London davon nur distanzieren. Schon beim geplanten Fiskalpakt ist man – gemeinsam mit den ebenso EU-skeptischen Tschechen – nicht dabei.