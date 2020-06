Gaucks überzeugender Wien-Auftritt

Doch diese Realität, in der sich sein Konzept von Politik bewegt, sieht der Optimist Gauck betont positiver als viele seiner gebildeten Zeitgenossen. Die „Kultur des Verdrusses“ nennt er diese urdeutsche Geisteshaltung: „Wenn man laut sagt, in was für einer wunderbaren Welt wir leben, dann wird man in intellektuellen Kreisen doch bald nicht mehr eingeladen.“ Er aber bleibt trotzdem dabei: „Wir leben in der besten Zeit, die Deutschland je hatte.“ Wenn dieses Deutschland, so wie die ganze westliche Welt, zur Zeit einem „Zangenangriff“ durch einen verantwortungslosen „Raubtierkapitalismus“ ausgesetzt sei, dann brauche es mehr denn je eine „realistische gestaltungswillige Politik“. Und zu der hätte der nach Eigendefinition „linke, liberale Konservative mit Distanz zu allen Parteien“ einiges beizutragen – nicht zuletzt einiges an Lebensweisheit und Witz: „Ob ich Präsident werde? Gott oder die Mehrheiten werden es fügen. Und meistens ist es dann eine Melange.“