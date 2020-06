Für Steuerzahler wird ÖBB zur Geisterbahn

Die Investitionspläne für die ÖBB gehen erkennbar von völlig irrealen Prognosen aus. Das beweist allein der Rückblick auf die milliardenschweren Maßnahmen der letzten Jahrzehnte: Weder gelang die deutliche Umlenkung von Personen und Fracht auf die Schiene – mehr als die Hälfte der ÖBB-Passagiere wird per Bus auf den Straßen befördert – noch kamen die ÖBB zu jenen Gewinnen, mit denen sie die Investitionen finanzieren sollten. Die Zukunft wird weit düsterer. Die Haupt-Kostenbringer sind die Tunnelprojekte an der Südbahn – Semmering und Koralm – sowie der Brenner-Basistunnel.

Alles Projekte, die vor allem von den betroffenen Bundesländern durchgesetzt und von einer seit Jahrzehnten in Sachen Bahn nahezu allmächtigen Lobby der Bauindustrie langfristig forciert wurden. Dass sich die Milliarden-Löcher an der Südbahn zu einer europäischen „baltisch-adriatischen Achse“ auswachsen könnten, ist offensichtlich ein Hirngespinst und regionalpolitische Propaganda. Und dass sich die europäische Lkw-Lawine in den Brenner-Tunnel verlagern lässt, ist ebenso Schimäre wie die Milliarden-Co-Finanzierung durch die schwer pleitegefährdeten Italiener erkennbares Wunschdenken ist. Politische Mogelpackungen gehören inzwischen ja zum alltäglichen Geschäft. Inhalt und Umsetzung dieses ÖBB-Paketes aber ist mehr. Mehr auch als „mordsschmerzhaft“. Es ist weit jenseits der Fahrlässigkeit.