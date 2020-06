Für Hollande beginnt die Zeit der Wahrheit

Wir haben keinen Spielraum, aber wir nützen ihn." Der Witz könnte von dem humorvollen François Hollande stammen, aber er wurde am Montag bloß von einem seiner Mitarbeiter kolportiert. Die Finanzlage Frankreichs war seit Jahrzehnten noch nie so angespannt, der soziale Frust selten noch so hoch, die internationalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen selten noch so bedrohlich.

Aber der sozialistische Wahlsieger, der sich am Montag für Beratungen in seine noch bis Samstag gemietete Wahlkampfzentrale zurückzog und am 15. Mai offiziell das Amt des Staatschefs von seinem Vorgänger Nicolas Sarkozy übernehmen wird, dürfte aus der Not eine Tugend machen. Ein paar plakative Wahlversprechen wird Hollande zwar schnell und unverändert umsetzen: Etwa das dreimonatige Einfrieren des Benzinpreises durch eine Senkung der Treibstoffsteuer, eine Erhöhung der Schulstarthilfe für bedürftige Familien, die Anhebung des Plafonds für staatlich begünstigte Sparanlagen, die Schaffung von staatlich gestützten Jugendjobs in Krisenvierteln und eine Sonderregelung, um rund 150.000 Arbeitnehmern, die besonders früh zu arbeiten begonnen und 41 Beitragsjahre eingezahlt haben, den Pensionsantritt mit 60 zu ermöglichen – unter Sarkozy war das Pensionsantrittsalter auf 62 hinaufgesetzt worden.