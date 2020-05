Frühpensionen: Viel Lob, wenig Tadel für Fekterplan

Die Debatte über eine Pensionsreform hat neuen Schwung bekommen. Finanzministerin Maria Fekter ( ÖVP) und Sozialminister Rudolf Hundstorfer ( SPÖ) haben am Wochenende konkrete Vorschläge gemacht, wie das faktische Pensionsantrittsalter angehoben werden könnte.



Sozialexperte Bernd Marin lobt das Vorpreschen der beiden. "Jede einzelne Maßnahme bringt etwas, in Summe sehr viel." Marin sieht zum ersten Mal seit 1965 die Chance, den negativen Trend bei den Pensionen - die Menschen werden immer älter, gehen aber immer früher in Pension - umzukehren.



Was die Vorschläge von Fekter und Hundstorfer genau bringen: