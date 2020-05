Frieren zwischen Südfrüchten

"Hier hat es angenehme 12 Grad", sagt Kuchwalek und führt in den Kühlraum. Ventilatoren an der Decke blasen eisige Luft auf das Obst, das im Laufe der Nacht angeliefert worden ist. Orangen, Ananas, Mangos, Kiwis, Weintrauben und Zitronen liegen stapelweise in Kartons und Kisten nebeneinander. "Die Orangen haben wir heute um 3 Uhr Früh aus Südafrika bekommen", sagt Kuchwalek, "viele davon sind schon wieder weitergereist."



Zwölf Arbeiter entladen für Firmenchef Andreas Wiegert die Ware und stellen Lieferungen für die Kunden zusammen. Bei dieser Hitze sei es angenehm, hier zu arbeiten, sagt Kuchwalek. "Die Leute sind nicht so angespannt wie in der Hitze. Manche machen sogar ihre Kaffeepause im Kühlraum", sagt der Vorarbeiter und lacht. Aber: "Im Winter ist die Arbeit dafür anstrengend. Da haben wir in der Nacht draußen Minusgrade."



Weiter geht es in die Gemüseabteilung, zu frischem Salat, Tomaten und Avocados. Es ist 8 Uhr morgens und der Arbeitstag am Gemüsemarkt ist schon fast vorbei. Der Vorarbeiter legt selbst Hand an, fährt die letzten Paletten aus dem Kühlraum. "Wir beginnen um 1 Uhr Früh, um 9 Uhr sind wir fertig", sagt Kuchwalek. Dann geht er schlafen, bis etwa 14 Uhr. "Dann hab' ich den ganzen Nachmittag und Abend frei." Viele der Kollegen verbringen die freien Stunden im Freibad, der Vorarbeiter genießt die Sonne in seinem Garten.