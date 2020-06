Freiwillige haben mehr Kinder

"Dass Männer im Schnitt mehr Kinder haben, wenn sie im Rahmen von freiwilliger Arbeit anderen helfen, ist überaus bemerkenswert, da dieser Zusammenhang bisher so noch nicht gefunden wurde", sagt Fieder. Die in der Wissenschaftszeitschrift PlosOne erschienene Studie könnte helfen, die in der Evolutionsbiologie so oft gestellte Frage "Warum wir Menschen auch nicht verwandten Personen helfen und mit diesen kooperieren" zu beantworten, ist der Anthropologe überzeugt. "Alles deutet darauf hin, dass Kooperation ein tief verwurzeltes evolutionsbiologisches Prinzip sein könnten. Man kann sagen, dass Helfen bei Männern biologisch belohnt wird. Und sich uneigennütziges Verhalten im Laufe der menschlichen Evolution nur so etablieren konnte." Denn, wenn Männer, die uneigennütziges Verhalten zeigen, mehr Kinder bekommen, können sie dadurch nicht nur ihre Gene, sondern auch dieses Verhalten vermehrt an die folgende Generation weitergeben. Aus Sicht der Evolution eine Win-Win-Situation.

Das ausgesendete Signal: "Ich kann es mir leisten, Freiwilligenarbeit zu leisten! Ich habe Etwas zu bieten!" macht diese Männer als Partner attraktiv. Sie bekommen mehr Kinder. Soweit Fieders These.