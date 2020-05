Schon mal was vom Bäcker- oder Fleischerdutzend gehört? Hier kommt die 13 im Mäntelchen der zwölf daher, wenn der Stammkunde statt der verlangten 12 Stück Semmeln oder 12 Würstel 13 bekommt. Ist also zumindest die 13 eigentlich ein Glück? Für 129 Millionen Menschen aus Pakistan und Indien schon. In ihrer Muttersprache Pandschabi spricht man die Zahl 13 wie „tera“ aus, was soviel bedeutet wie „Ich bin dein“. In Teilen Frankreichs, Italiens und Japans gilt die 13 als Glückszahl und in Mexiko sogar als heilig.

Auch in der jüdischen Tradition ist die 13 eine Glückszahl und ein Symbol Gottes, weil sie über der Zwölf steht. Der jüdische Kalender richtet sich nach dem Mond, sodass am 14. eines Monats immer Vollmond ist. Wenn der Vollmond auf einen Sabbat (Samstag) fällt, ist das ein Glücksfall, also ist auch Freitag der 13. etwas Positives.

Der eingangs erwähnten Colgate University hat die Unglückszahl ordentlich Glück gebracht. Das US-Magazin Newsweek reihte sie unter die neuen Eliteuniversitäten der USA. Wer sich trotzdem partout fürchten möchte: In Spanien, Griechenland und Teilen Lateinamerikas gelten Dienstage, die auf den 13. eines Monats fallen, als Unglückstage, und in Italien wiederum Freitag, der 17.