Freispruch für Franz Koloini

Nach Prokops Tod übernahm Bundeskanzler Wolfgang Schüssel interimistisch das Innenressort. Am 9. Jänner 2007 wurde er von Haider schriftlich aufgefordert, "in der morgigen Ministerratssitzung, wie ursprünglich vereinbart, die Einbürgerung der beiden genannten Personen zu behandeln." Noch am selben Tag ordnete der Kabinettchef des Innenministeriums, Philipp Ita, die positive Vorbereitung der Einbürgerungen vor. Und so geschah es auch.



Prokop ist tot, Haider ist tot. Am letzten Tag im Prozess gegen die beiden gebürtigen Russen, einen Anwalt und Haiders einstigen Protokollchef Koloini wurde offenkundig: Der Zeuge Wolfgang Schüssel fehlt wie der sprichwörtliche Bissen Brot. Staatsanwalt Eberhard Pieber hatte ihn nicht beantragt.