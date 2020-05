Frauenlöhne: Ab 30 geht es finanziell bergab

Dass Frauen viel weniger verdienen als Männer, ist altbekannt. Dass die Einkommensdifferenz zwischen 17 und 47 Prozent beträgt, liegt aber nicht nur daran, dass viele Mädchen lieber Frisörinnen werden wollen, als einen technischen Beruf zu ergreifen.

Eine Analyse der Arbeiterkammer zeigt, dass die Löhne und Gehälter von Frauen ab dem Alter von 30 Jahren schrumpfen – während sie bei Männern bis zur Pension linear ansteigen.

Erst ab dem Alter von 50 Jahren bekommen Frauen wieder in etwa so viel bezahlt wie mit 25 bis 29 Jahren. „Das liegt in erster Linie an Karenz und Teilzeitarbeit“, sagt die Grüne Frauensprecherin Judith Schwentner.

Besonders trist: Ab 55 Jahren geht es finanziell erneut bergab. Das hänge damit zusammen, dass Frauen sich häufig um pflegebedürftige Angehörige kümmern, urteilt die Nationalratsabgeordnete. Die Folge aus all dem ist eine niedrige Pension. 2010 lag sie durchschnittlich bei 786 Euro (Männer: 1288 Euro).