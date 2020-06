Frauen, "die Unbestechlichen"

In Zeiten wie diesen, in denen Korruption Tagesgespräch ist, drängt sich die Frage auf: Wäre die Welt eine gerechtere, gäbe es mehr (oder überhaupt) Frauen in Top-Positionen? Also weibliche Finanzvorstände, Gewerkschaftsbosse, Bundeskanzler und -präsidenten? „Den Versuch wäre es wert, ja, das wäre gut möglich“, meint Ulla Konrad, Präsidentin des österreichischen Psychologenverbandes. Wieso? „Frauen sind selbstkritischer und streben nicht so ausgeprägt nach Wettbewerb wie Männer.“

Keine hohle Phrase. Eine der wenigen Frauen an den Hebeln der Macht, Daimler-Vorstand Christine Hohmann-Dennhardt, hat den rund 260.000 Mitarbeitern des Konzerns vor Kurzem einen Knigge gegen Korruption verordnet. Hintergrund: Erst im vergangenen Jahr zahlte Daimler 180 Millionen Dollar für einen Schmiergeldvergleich. Bis 2013 sitzt deswegen ein Ex-FBI-Chef als Aufpasser im Haus, intern „Monitor“ genannt.