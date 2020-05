Frankreichs Vorstädte wieder gefährdet

Auf den ersten Blick wirkt die Siedlung mit ihren vierstöckigen Bauten im Pariser Vorort Aulnay gemütlich. Aber seit Dienstag halten sich Jugendliche und Sondereinheiten der Polizei gegenseitig in Schach, manchmal gehen Mülleimer in Flammen auf. "Die Bullen haben einen Unschuldigen getötet", raunt ein Halbwüchsiger.



Am Vorabend war bei einer Polizei-Kontrolle ein 25-Jähriger gestorben – an "Herzversagen", wie die Behörden beteuern. Die Polizisten hatten ihm Handschellen angelegt, es habe aber "keine Gewaltanwendung gegeben". Der junge Mann hatte Gesundheitsprobleme. "Er hat ihnen gesagt, dass er krank sei, aber sie haben ihn herumgestoßen", behauptet ein Bursch.



Solche Vorfälle gehören in Frankreichs Sozialbau-Siedlungen fast schon zum Alltag. Erst am Montag war ein 30-Jähriger in Clermont-Ferrand gestorben, der seit seiner Festnahme zu Silvester im Koma lag. Der Franko-Maghrebiner Wissam El Yamani, Vater zweier Kinder, habe mit Steinen geworfen, erklärten die Behörden. Er sei unter Alkohol und Kokain gestanden und habe einen Herzstillstand erlitten. Augenzeugen, darunter ältere, französisch-stämmige Nachbarn, sprechen von einer Prügelorgie durch Polizisten in Zivil, die sie anfänglich für Schläger einer Jugendbande hielten.