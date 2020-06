Frankreich: Achtloser Umgang mit Roma

Die EU-Kommission hat Frankreich bereits Anfang August wegen seiner Roma-Politik unter Beobachtung gestellt. Bis heute, Freitag, muss die französische Regierung in Brüssel einen detaillierten Plan vorlegen, wie sie künftig mit den Zehntausenden Roma aus Ost-Europa umgehen will. Kommende Woche wird Justiz-Kommissarin Viviane Reding in Paris mit Innenminister Manuel Valls konferieren. Sie will konkrete Maßnahmen sehen: Etwa die versprochenen „Eingliederungsviertel", die in Lille und Lyon angekündigt wurden und für die 470.000 Euro aus dem EU-Regionalfonds zur Verfügung stehen.

Bereits 2010, als Sarkozy Tausende Roma abschieben ließ, hatte sich die EU-Kommission eingeschaltet. „Wir intervenieren jetzt so wie 2010 unter Sarkozy", sagt eine Sprecherin der Kommission zum KURIER. „Jeder muss sich an EU-Regeln halten, und es ist Aufgabe jedes Landes, sich der Roma-Bevölkerung anzunehmen." Seit heuer müssen alle Mitgliedsstaaten jährlich ihre nationale Roma-Strategie vorlegen. „Das kann nur ein erster Schritt sein", heißt es aus der Kommission. „ Frankreich hat zwar seit dem Vorjahr verbesserte Gesetze zum Umgang mit Migranten – jetzt müssen sie aber auch in der Praxis angewandt werden."