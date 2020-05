FPÖ-Mandatar: Neuer Nazi-Vergleich

Die Parteilinie, die ÖVP-Chef Michael Spindelegger vorgibt, lautet: Straches Sager sind zu verurteilen – eine Neuauflage von Schwarz-Blau könne man aber nicht ausschließen. Spindelegger machte diesen Spagat vor: Wer vergleiche, was "unvergleichbar ist und was mich innerlich empört", der müsse wissen, dass er sich "außerhalb jeder Möglichkeiten" zur Zusammenarbeit befinde. Aber: Was nach der Wahl ist, "weiß keiner".

Ähnlich Integrationsstaatssekretär Kurz: "Viele Positionen der FPÖ sind jenseitig", etwa "Aussagen zur NS-Vergangenheit", sagt er zum KURIER. Über Koalitionen wolle er nicht spekulieren.

Justizministerin Beatrix Karl sagt zwar, in einer Regierung mit Strache zu sitzen sei "momentan nicht vorstellbar", doch müsse man das nach der Wahl beurteilen.

Und selbst Wissenschaftsminister Töchterle, der ein Mitarbeiten in einer schwarz-blauen Koalition im Standard als "komplexe Option" bezeichnet, spricht sich "gegen eine Totalausgrenzung der FPÖ" aus.

Deutliche Worte kommen aus der Volkspartei nur von Altpolitikern. "Ich habe einmal gesagt, mit Jörg Haider ist kein Staat zu machen", sagt Ex-Vizekanzler Erhard Busek zum KURIER. "Diese Aussage kann ich auf Strache ausdehnen." Seniorenbund-Präsident Andreas Khol will sich nicht mit Koalitionsvarianten befassen. Er hält jedoch fest: " Strache ist für ein Regierungsamt ungeeignet."