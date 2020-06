Flirt mit SPÖ: Pilz tadelt Glawischnig

Bilder mit Symbolkraft: In Salzburgischer Bergidylle präsentierten sich Grünen-Chefin Eva Glawischnig und SPÖ-Kanzler Werner Faymann Seite an Seite, lobten einander – so, als führten sie schon eine funktionierende Polit-Ehe (der KURIER berichtete).

Grün-Mandatar Peter Pilz missfällt das Techtelmechtel: "Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Entscheidung für Rot-Grün falsch. Das ist ein Fehler. Solche Ins­zenierungen nützen nur der SPÖ. Das sind Blanko-Schecks für eine rote Sauberkeit, die es nicht gibt."