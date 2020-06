Filzmaier: 30 Prozent für Stronach seien absurd

Antreten könnte die Stronach-Partei auch bei der Landtagswahl in Kärnten. Der Austro-Kanadier und Neo-Politiker will die Entscheidung aber seinem Kärntner Mitstreiter und Ex-SPÖ-Mandatar Gerhard Köfer überlassen. Sollte die Stronach-Truppe in den Landtagswahlkampf einsteigen, stünden die Chancen nicht schlecht, meinen die Experten. Filzmaier erklärt im KURIER-Gespräch, dass "etwa die Hälfte der Wähler unentschlossen" sei oder "keine der bestehenden Parteien wählen will".

Da nicht alle aus dieser Gruppe den Urnen fernbleiben werden, gebe es für neue Parteien die Chance in den Landtag einzuziehen. Wem könnten Köfer und Stronach schaden? Filzmaier: "Vor allem Stimmen der FPK und der ÖVP sind auf dem Markt." Dieser Ansicht ist auch Cvrtila. Sie schließt aber nicht aus, dass Ex-SPÖ-Mann Köfer in seiner Heimatregion Spittal/ Drau auch rote Stimmen lukrieren könnte.