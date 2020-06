Faymann wird Obama in Chicago treffen

Bundeskanzler Werner Faymann wird am kommenden Montag Österreich beim NATO-Gipfel in Chicago vertreten. Österreich ist zu dem Treffen als einer von 13 Partnerstaaten, die nicht der NATO angehören, eingeladen.

Dass Österreich beim NATO-Gipfel vom US-Außenamt überhaupt eingeladen worden ist, wird unter Diplomaten als besondere Auszeichnung für das Engagement österreichischer Truppen im Kosovo und in Bosnien-Herzegowina gesehen. Faymanns Pressesprecher bestätigte dem KURIER die Auslandsreise des Kanzlers, bei dem er auch US-Präsident Barack Obama treffen wird.

Die Zusage Faymanns ist auf Bitten der US-Amerikaner erfolgt, die in Österreich um ranghohe Teilnahme am NATO-Gipfel gebeten haben. Für den US-Präsidenten ist das Treffen der G-8-Staaten (ohne Faymann) am 18. und 19. Mai sowie auch der NATO-Gipfel am 20. und 21. Mai einer der wichtigsten außenpolitischen Schwerpunkte im laufenden US-Wahlkampf.

Faymann reist nicht alleine – auch Verteidigungsminister Norbert Darabos ( SPÖ) und Außenamts-Staatssekretär Wolfgang Waldner ( ÖVP) werden in Chicago dabei sein.

Faymann wird nach dem Aufenthalt in den USA gleich nach Brüssel weiterreisen, wo die Staats- und Regierungschefs der EU am 23. Mai zu einem informellen Abendessen bei EU-Ratspräsident Hermann Van Rompuy geladen sind. Thema des EU-Sondergipfels ist die Suche nach Wachstumsimpulsen für Europa.