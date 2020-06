Faymann: "Keine Dunkelfrist für Länder"

D er Kanzler macht Druck. "Es ist jetzt genug Zeit vergangen. Wir haben die Maßnahmen zur Sauberkeit in der Politik lange genug diskutiert. Jetzt müssen wir handeln", befindet Werner Faymann im Gespräch mit dem KURIER. Das neue Gesetz zur Parteienfinanzierung müsse am 1. Juli, nicht erst 2013 in Kraft treten. "Und es muss für Bund und Länder gelten. Durch einen weiteren Aufschub würden wir uns lächerlich machen."

Faymanns Botschaft richtet sich an den Koalitionspartner – und an den niederösterreichischen ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll. Die SPÖ will ja ein Bundesgesetz, das ab Juli für Bund und Länder gilt. Die ÖVP möchte ein Bundesgesetz für die Bundesparteien. Die Länder sollten sich eigene Regeln geben können; diese müssten allerdings mindestens so streng sein wie jene für den Bund. Auf Landesgesetze drängt auch Erwin Pröll ("Der Kanzler muss wissen: Wir leben in einem föderalen Staat").