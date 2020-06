Fall Grasser: "Dringender Tatverdacht"

Soll heißen: Selbst ein sogenannter gravierender Tatverdacht hätte bereits ausgereicht, um die Ermittlungen gegen den Kristallprinzen weiterlaufen zu lassen. Bildhaft formuliert: Die Suppe, die Richterin Olivia-Nina Frigo nun auf ihre Konsistenz hin geprüft hat, ist deutlich dicker, als Grasser und dessen Berater-Umfeld der Öffentlichkeit seit Jahr und Tag glauben machen wollen.

Zur Erinnerung: Im Strafverfahren mit der Aktenzahl 316 HR 50/10p wird Grasser und Freunden vorgeworfen, an der Privatisierung der 60.000 Bundeswohnungen im Juni 2004 mitgeschnitten zu haben. Der Verdacht gegen KHG lautet auf Untreue und Amtsmissbrauch.

Die BUWOG ging bekanntlich in der Ära Grasser für 961 Millionen Euro an ein Bieterkonsortium rund um die Immofinanz, die Lobbyisten Walter Meischberger und Peter Hochegger kassierten dafür 9,61 Millionen Euro Provision. Der Provisionskuchen wurde in weiterer Folge via Steueroasen um die halbe Welt geschickt, ein Großteil (7,726 Millionen Euro) landete letztlich – laut Kriminalisten brüderlich geteilt – auf drei Konten in Liechtenstein, die von der Justiz mittlerweile dem Grasser-Trauzeugen Meischberger, dem Grasser-Freund Ernst Karl Plech und eben Grasser selbst zugerechnet werden. Grasser und Plech dementieren nicht nur diesen Vorwurf, sondern auch alle anderen strafrechtlich relevanten Verdächtigungen vehement – für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Der Beschluss des Landesgerichts wiegt umso schwerer, da die Richterin von einem dringenden Tatverdacht spricht, obwohl die aus Liechtenstein angeforderten Akten noch nicht vollständig eingelangt, geschweige denn ausgewertet sind.