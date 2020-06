Fairplay-Handy: Schock bei Rechnung

Und dann geschah Bemerkenswertes: Agoubis Anwalt Gerold Beneder – Experte im Konsumentenschutz – ließ schwere Geschütze auffahren. Er argumentierte im Prozess, dass mit dem Begriff „Fairplay" branchenweit ein unlimitiertes Surfen beworben wird. Der Kunde habe nicht damit rechnen müssen, dass so hohe Kosten auflaufen. Beneder stellte sogar den Straftatbestand des Sachwuchers („Wer die Zwangslage, die Unerfahrenheit oder den Mangel an Urteilsvermögen eines anderen ausbeutet ...") in den Raum.

Man mag es als Kulanz von T-Mobile betrachten, jedenfalls wurde die Klage unter Anspruchsverzicht zurückgezogen. Mehr noch: Es wurden sogar noch Agoubis Verfahrenskosten von 1000 Euro übernommen.

Der Botenfahrer ist übrigens (wahrscheinlich) der letzte Handy-Kunde, dem so etwas widerfahren kann. Seit 1. Mai ist eine neue Verordnung gültig, die eine Kostenbeschränkung in Österreich vorsieht. Auch wer das vereinbarte Datenvolumen überschreitet, braucht nicht mehr als maximal 60 Euro zahlen. Außerdem muss er beim Erreichen der Grenze bzw. beim Stand von 30 Euro vom Betreiber per SMS gewarnt werden.