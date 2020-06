Failed States: Warum Staaten scheitern

Schlechte Infrastruktur ( Bolivien)

Die Wege in Boliviens entlegene, bitterarme Bergdörfer im Osten des Landes mögen Jahrhunderte alt sein, oft aber sind sie nur zu Fuß oder mit Mulis zu bestreiten. Für die Bauern gibt es so kein Entkommen aus der Armut, angebaut wird fürs eigene Überleben, für den Transport und den Verkauf in die nächstgelegen größeren Städten mangelt es an Straßen und Fahrzeugen.

Zwangsarbeit ( Usbekistan)

Jedes Jahr werden im zentralasiatischen Usbekistan für zwei Monate die Schulen geschlossen und knapp zwei Millionen Kinder zur Baumwollernte auf die Felder geschickt. Die staatlich organisierte Zwangsarbeit, über die offiziell nicht gesprochen werden darf, garantiert dem Regime von Präsident Karimow satte Profite.

Krieg, Bürgerkrieg, Kämpfe ( Afghanistan, Irak, Syrien, Mali, Jemen, Sudan, Kongo, Tschad, Pakistan und viele mehr).