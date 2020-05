Fachhochschulen hängen Unis ab

Diese Woche startet an den Universitäten das neue Semester: Mit teils überfüllten Hörsälen, unterdotierten Budgets und einer offenen Frage: Wie viele Studenten werden mit Ende der Inskription im November wirklich kommen?



Diese Woche startet an den Fachhochschulen das neue Semester: Mit einer fixen Anzahl ausfinanzierter Plätze, bei denen schon längst feststeht, welche Studenten sie bekommen.



Die FH haben Möglichkeiten, die die Uni-Rektoren seit Jahren fordern: Zugangsregeln und eine Studienplatzfinanzierung. In der Praxis heißt das: Die Fachhochschulen können ihre Studenten auswählen - und müssen nur so viele nehmen, wie mit dem Gesetzgeber Studienplätze vereinbart worden sind. Nach denen richtet sich auch das Budget. Zusätzlich dürfen sie Studiengebühren einheben (63 Prozent der FH-Studenten zahlen derzeit 363 Euro pro Semester).



Die Unis müssen (mit Ausnahme einiger weniger Fächer) de facto jeden nehmen, der kommt - und bekommen auch bei deutlich mehr Studenten als geplant nicht mehr Geld.

Vergleich Das wirkt sich unter anderem auf die Studiendauer aus: 77 Prozent der FH-Studenten sind in Mindeststudienzeit fertig, zwei Prozent im Jahr danach. An den Unis schließt nur jeder Dritte in Mindestzeit plus Toleranzsemester ab.