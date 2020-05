Ex-Chef der Money Service Group verhaftet

Die Staatsanwaltschaft St. Gallen bestätigte am Mittwoch entsprechende Meldungen von der Verhaftung Michael Seidls vom Vortag. Grundlage war ein internationaler Haftbefehl aus Liechtenstein, ausgestellt am vergangenen Freitag, im Zusammenhang mit der MSG. Seidl wird des Betruges, der Untreue und anderer Delikte verdächtigt. In der Vorwoche gab es an MSG-Standorten Hausdurchsuchungen. " Seidl hat laut Untersuchungsrichter Gelder von Anlegern nicht wie versprochen investiert, sondern zweckwidrig verwendet", sagt der Liechtensteiner Staatsanwalt Robert Wallner.



Zudem ermitteln auch die Kollegen in St. Gallen bezüglich Seidls mittlerweile aufgelöster Schweizer Anlageberatung Samiv AG. Seidl hat diesbezüglich bereits Unregelmäßigkeiten eingestanden, die aber nicht er selbst zu verantworten hätte.