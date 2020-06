Ewig jung – das spielt es nicht einmal für Putin

Die russische Politik brauchte eine neues Gesicht“, lästerte jüngst ein russischer Blogger, „da haben sie Putin ein Facelifting verpasst.“ Tatsächlich hat sich das Gesicht Wladimir Putins in den vergangenen drei Jahren erstaunlich verändert: Extrem straff gezogene Gesichtshaut über den breiten Wangenknochen, die Augen zu kleinen, schmalen Schlitzen verzogen. Als er im Oktober 2010 mit Schwellungen und blauen Flecken am linken Auge auftauchte, schossen sofort die Gerüchte ins Kraut: Eine Schönheitsoperation! Zahlreiche Chirurgen wollen mittels Ferndiagnose gesehen haben, dass sich Putin kosmetisch „verjüngen“ lässt. In Moskaus Kabarettszene lacht man bereits über „Herrn Botox“.

Männlich, vor Kraft strotzend, ein politisches Alphatier und sexy – dieses Bild pflegt der bald 60-jährige Putin gegenüber der Öffentlichkeit. Da kommen die Gerüchte über diverse Liebschaften mit jungen, überaus attraktiven Frauen nur gelegen. Nur wenn Medien sich darüber auslassen, Putin sei schon längst geschieden und habe mit der 28-jährigen Ex-Olympionikin Alina Kabajewa ein „Kind der Liebe gezeugt“, packt er die Eisenfaust aus und lässt diverse Medien zusperren.