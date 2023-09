Kupieren und Krallenentfernen soll EU-weit verboten werden

Das Stutzen von Hundeohren und -schwänzen und das Entfernen von Katzenkrallen soll nach einer Empfehlung einer EU-Behörde europaweit verboten werden. Vermieden werden solle zudem das pausenlose Halten von Hunden und Katzen in Käfigen, erklärte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), die am Donnerstag eine Studie zu dem Thema veröffentlichte. Es wird damit gerechnet, dass die EU-Kommission in diesem Jahr noch einen Gesetzesvorschlag zum Tierwohl vorlegt.

