Europa riskiert Kollaps wie 1933

Ausgerechnet Deutschland lernt nichts aus der Geschichte", poltert der Wirtschaftsprofessor Roubini, der schon den Kollaps des US-Immobilienmarktes 2008 vorhergesagt hat, in einem Gastkommentar für die Financial Times Deutschland.

Die Deutschen, so Roubini, seien viel zu sehr "auf die Nichtgefahr der Inflation fixiert". "Sie täten gut daran, sich zu erinnern, wie zwei Jahre vor 1933 eine Bankenkrise in Europa zum Zusammenbruch der Demokratie in Europa beitrug."

Roubini warnt: "Die EU wurde geschaffen, damit sich die Katastrophen der 30er-Jahre nicht erneut ereignen. Es ist höchste Zeit, dass Europas Regierungen erkennen, wie gefährlich nahe sie daran sind, sie doch zu wiederholen." Vor allem müsse Europa "die elenden Bilanzen seiner Banken säubern".