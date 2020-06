Europa muss von Rallye-Fahrern lernen

Es wird immer klarer, dass die bisherige Sanierungspolitik mit einseitigem Crash-Sparen verfehlt ist. Geschichtsbewusste verweisen zu Recht auf die letzte große Krise der 30er-Jahre, in der eine ähnliche Rezeptur zum wirtschaftlichen und politischen Zusammenbruch führte.

Der künftige Präsident Hollande hat daher prinzipiell recht mit der Forderung, parallel zu nötigem Sparen auch die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Denn ohne baldige Rückkehr zu Wachstum haben die Krisenstaaten keine Zukunft.

Die ökonomische Krise führt – auch dazu alles in den Geschichtsbüchern Kapitel Depression der 30er-Jahre nachzulesen – zum Wiederaufstieg extremer Parteien links und rechts. In Frankreich entsetzte vor allem der Erfolg der Rechtsextremen Le Pen im ersten Wahlgang. Auch in Griechenland kriechen die Faschisten wieder aus den Löchern, stehen die extremen Linken vor ungewohnten Wahlerfolgen.

Entscheidend für eine Kursänderung sind politisch letztlich die Deutschen. Sie müssen zu den enormen Kosten der bisherigen Rettungspakete auch noch den Großteil der Lasten für ein Wachstumsprogramm tragen. Und sie müssen sich gleichzeitig von ehernen Grundsätzen wie Vorrang der Inflationsbekämpfung und völlige Unabhängigkeit der Zentralbank verabschieden.

Jedenfalls gilt für Europa: Die geschickte gleichzeitige Bedienung von Brems- und Gaspedal ist nicht nur für Rallye-Piloten die einzig richtige Erfolgsformel.