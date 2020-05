Euro-Rettungsschirm macht Probleme

Damit der ESM schon kommenden Juni in Kraft treten kann, muss die Summe der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, die den Vertrag ratifizieren, 90 Prozent der gesamten Verpflichtungen von 700 Milliarden ausmachen.

Eine Erhöhung des ESM ist jederzeit und ohne Limit möglich, dafür braucht es nur einen Beschluss der Euro-Finanzminister. Die Regierungschefs der Euroländer haben derzeit aber keine begleitende parlamentarische Mitsprache vorgesehen.

In Österreich will das Parlament aber Finanzministerin Maria Fekter verpflichten, dem Hauptausschuss zu berichten, was sie im ESM vorhat. Sie soll sich für eine Aufstockung auch ein Handlungsmandat der Abgeordneten holen müssen.