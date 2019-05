"Pommes"-Spaltung in der ÖVP vor den EU-Wahlen

Karas sprach sich in der Debatte dafür aus, dass "für jedes europäische Gesetz ein nationales fällt". Jede gesetzliche Regelung solle auch ein Ablaufdatum haben. Wenn es sich danach zeige, dass die Regelung zeitgemäß sei, werde sie automatisch verlängert. Sonst solle sie geändert oder abgeschafft werden. Auf die Forderung von Kurz nach einem Abbau von 1.000 Verordnungen wollte Karas nicht konkret eingehen.

Er sagte über die Darstellung der EU: "Wir trauen uns zu wenig zu, die gemeinsamen Erfolge darzustellen, wir reden viel zu wenig über die Megatrends in der Welt". Außerdem neige man in Österreich dazu, und auch in Europa, dass das Funktionieren der EU selbstverständlich sei und wo es Probleme gebe, werde ein Schuldiger gesucht. "In die Schuldzuweisungen passt die EU", kritisierte Karas. "Wir haben eine Spirale der Schuldzuweisungen und neuer Feindbilder anstatt der Freude daran, was wir alles zustande gebracht haben".

Regner warnt Kurz vor "Brandstiftung"

Die SPÖ-Delegationsleiterin im Europaparlament, Evelyn Regner, hat Montagabend bei einer EU-Debatte in Wien mit Karas Kritik an der Forderung von Kanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) nach dem Abbau von 1.000 Verordnungen geübt. Sie warnte vor "Brandstiftung". Andernfalls schwimme man "auf der Populismuswelle mit. Das ist gefährlich, nationalistische Elemente zu befeuern. Wir werden letztlich zum Brandstifter. Aber letztlich gehen die Menschen immer zum Schmid und nicht zum Schmidl", meinte Regner.