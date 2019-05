EU-Wahlmanipulation aus Russland? Kurz setzt auf EU-Zusammenhalt

"Putins Freunde in der FPÖ bedrohen unsere liberale demokratische Ordnung in Europa und die ÖVP schaut zu", lautet der Wortlaut einer Dringlichen Anfrage der Neos an Bundeskanzler Sebastian Kurz. Dieser nahm am Donnerstag im Parlament Stellung zur in den Raum gestellten Gefahr einer EU-Wahlmanipulation durch Desinformation einer Russland.

Russland sei die primäre Quelle von Desinformation in sozialen Medien und Cyberattacken in Europa und die Bundesregierung zeige ein "kremlfreundliches Gesicht", sagte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Die EU-Wahlen würden von Sicherheitsexperten als einzigartiger Test für Europa hinsichtlich der Abwehr von Manipulationen von außen charakterisiert, so Meinl-Reisinger.

Kanzler: Gemeinsame Lösungen

Kurz betonte, die Republik müsse das Thema Cybersicherheit und entsprechende Bedrohungen sehr ernst nehmen, denn es seien reale Gefahren. Die beste Antwort auf all diese Gefahren sei ein Zusammenhalt in der Europäischen Union und auch innerhalb Österreichs.

Kurz wies aber auch auf weitere Bedrohungen wie etwa durch Terrorismus und potenzielle Handels- oder Zollkriege hin, die die Wirtschaft und den Wohlstand gefährden könnten. Insgesamt gelte es, stetig daran zu arbeiten, Europa besser zu machen.