Deutschland: SPD-Chefin Nahles schließt Rücktritt aus

SPD-Chefin Andrea Nahles hat nach dem Debakel der Sozialdemokraten in Deutschland einen Rücktritt ausgeschlossen. "Die Verantwortung, die ich habe, spüre ich, die will ich aber auch ausfüllen", sagte sie am Montag nach Beratung der Parteigremien in Berlin. Bei der EU-Wahl fiel man auf 15,8 Prozent, auch in Bremen, dem kleinsten Bundesland Deutschlands, gab es eine Schlappe. Beides sei eine Zäsur, gab Nahles zu. Gut geschlafen habe sie nicht.

In der Analyse des Parteivorstands sei am Montag mehrfach der Satz gefallen: "Die 15 Prozent, die wir jetzt haben, sind auch in den letzten 15 Jahren entstanden." Zwar habe die SPD nach der Bundestagswahl 2017 einige Fortschritte gemacht, das habe aber nicht gereicht. "Deshalb ist es auch entsprechend sehr ernst, was die Frage angeht, die Konsequenzen daraus zu ziehen", sagte Nahles. Viele Fragen hätten eine neue Dringlichkeit bekommen.