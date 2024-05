EU-Wahl: Vilimsky setzt sich "30 Prozent plus" zum Ziel

Der FPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl am 9. Juni, EU-Abgeordneter Harald Vilimsky, zeigt sich weiter von einem freiheitlichen Wahlsieg überzeugt.

Das Ziel sei es, "30 Prozent plus" sowie sechs Mandate zu erreichen und "zweitstärkste, vielleicht sogar die stärkste Fraktion" im Europaparlament zu werden, sagte Vilimsky am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Die Rechts-Fraktionen im EU-Parlament will er indes "unter einem gemeinsamen Dach" vereint sehen.