EU-Wahlkampfnews: Mitterlehner liebäugelt mit Stimme für Brandstätter

Der ehemalige ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner ist offenbar vom pinken Spitzenkandidaten Helmut Brandstätter angetan. Bei einem zufälligen Treffen in einem Kaffeehaus in Krems meinte Mitterlehner zu Brandstätter: "Ich bin schwer am Überlegen, ob Du, Helmut, nicht eine Stimme kriegst von mir."

Als Begründung schickte Mitterlehner nach: "Die ÖVP ist wirklich nicht mehr so Europa-orientiert." Naturgemäß erfreut darob zeigte sich Brandstätter und verbreitete am Montag via X (vormals Twitter) einen Screenshot, der ihn und Mitterlehner in dem Kaffeehaus zeigt.

"WahlSwiper" hilft bei Entscheidung

Wer unschlüssig ist, wen er bei der EU-Wahl am 9. Juni wählen soll, kann sich eines Online-Tools bedienen. Der seit einigen Jahren in mehreren europäischen Ländern im Einsatz befindliche "WahlSwiper" kann auch wieder für die Europawahl in Österreich genutzt werden. Dabei werden Wählerinnen und Wähler durch 39 politisch kontroverse Forderungen aus unterschiedlichen Politikfeldern der EU geführt. Ausgewertet werden die Überschneidungen zu den Parteien. So können die User sehen, welche Parteien ihnen inhaltlich insgesamt oder bei konkreten Themen am nächsten stehen.

Der "WahlSwiper" wurde in Österreich bisher bei der EU-Wahl 2019, der Nationalratswahl 2019 sowie zuletzt bei der Salzburger Landtagswahl genutzt. Die Fragen für die Europawahl 2024 wurden von einem 20-köpfigen Drei-Länder-Team der Universitäten Freiburg, Mailand und Salzburg entwickelt. In Österreich wurden sie von den bei der Wahl antretenden Parteien jeweils mit kurzen Begründungen selbst beantwortet.

Rauch tanzt auf TikTok

Mit einer sechssekündigen Performance auf TikTok will Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) Jungwähler für eine Stimmabgabe bei der EU-Wahl motivieren (https://go.apa.at/DnVwpJyd). "In zwei Wochen, am 9. Juni, ist EU-Wahl. Es geht um viel! Nehmt euer Stimmrecht wahr: Für Demokratie, Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit! Gegen rechte Hetze und Rassismus!"