EU-Kandidaten wollen Aus für Kurzflüge

Als Kurzstrecke gilt im Allgemeinen eine Flugdistanz von bis zu 1.500 Kilometern – das entspricht in etwa der Entfernung von Wien bis zur spanischen Urlaubsinsel Mallorca. Praktisch käme das einem Verbot nahezu aller innereuropäischen Flüge gleich.

Allerdings will Timmermans Europa-Flüge nicht von heute auf morgen verbieten. Auf die Frage, ob Kurzstreckenflüge abgeschafft werden sollen, antwortete der sozialdemokratische Kandidat für die Kommissionspräsidentschaft: „Ja, aber dann muss es eine gute Bahn geben.“

Weber gegen Verbot

CSU-Mann Manfred Weber will auch auf ein Ende der Kurzstreckenflüge hinarbeiten. Abschaffen will er sie jedoch nicht. Er wolle keine gesetzlichen Verbote, sondern die Bahn so attraktiv machen, dass es keine Kurzstreckenflüge mehr gebe, sagte Weber in der Debatte der Kandidaten der beiden stärksten Fraktionen im EU-Parlament.