EU plant Strategie, auch Länder und Gemeinden sind gefordert

Die europäische Union versucht seit Jahren zu reagieren. Das Ziel der EU-Kommission ist es, bis März 2013 eine Strategie zu präsentieren.

Für Dorninger nehmen da Forstwirte eine Vorreiterrolle ein: "Diese Berufsgruppen arbeiten längere Zeit an zu erwartenden Klimaszenarien. So wird es etwa der Fichte zu heiß werden, sie wird in höhere Regionen abwandern. In den Niederungen sind Laubbäume dann die sogenannten Gewinner."

Dorninger empfiehlt auch der Landes- und Lokalpolitik, sich dem Klimawandel zu stellen: "Orte und Gemeinden mit baulichen Maßnahmen vor Naturgewalten zu schützen, ist wichtig. Das kostet zwar viel Geld, rettet im Ernstfall aber Leben und schützt Eigentum." – Michael Berger