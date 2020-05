Es kriselt arg, warm anziehen ist angesagt

Dass ausgerechnet in solchen globalen Krisenzeiten die österreichischen Metaller den größten Streik seit 50 Jahren organisieren, wirkt nur auf den ersten Blick unverständlich.



Ihre Argumente sind aber stichhaltiger als die der Arbeitgeber. Ganz abgesehen von der Delikatesse, auf Arbeitgeberseite einen klassischen Vorarlberger Familienunternehmer in die Konfrontation zu schicken, der im eigenen Betrieb zwar einen Betriebsrat, aber kaum ÖGB-Mitglieder hat.



Angesichts drastischer aktueller Inflationsraten und gleichzeitig offenbar dramatisch sinkender Wachstumserwartungen nicht nur für die Metallindustrie kann ein vernünftiger Kompromiss in diesem Arbeitskampf wohl nur in einem Mix von ordentlicher Abgeltung der tatsächlichen Inflationsrate plus einem Anteil an den Unternehmensgewinnen durch eine einmalige Jahresprämie liegen. Die bisher angebotenen 200 Euro erscheinen angesichts der Gewinnausschüttungen und Steigerung der Managerbezüge eher mager.



In New York demonstrieren seit Wochen junge Leute gegen die Allmacht des Wall-Street-Kapitalismus, in Deutschland startete Ähnliches gestern.

Warm anziehen allerseits ist die Devise.