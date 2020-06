„Es dürfen in Österreich nicht die Lichter ausgehen“

Europäische Nationalstaaten haben diese Kapazitäten nicht. Die österreichische Antwort auf die neue Bedrohung heißt „Vernetzung“. Ziel ist es, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft auf freiwilliger Basis zu bündeln. Kristallisationspunkt ist die neue Cyber-Einheit im Innenministerium, deren Ausbau Innenministerin Mikl-Leitner höchste Priorität einräumt. Und als nationaler Sicherheitscluster versammelt das Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) alle Protagonisten aus Wirtschaft und Wissenschaft. Dessen Präsident, der designierte Raiffeisenobmann Erwin Hameseder, ist selbst für ein gewaltiges Firmenimperium und dessen Sicherheit verantwortlich. Im Kuratorium wurde eine Cyber Risikomatrix für Österreich erstellt.

Das Forum forscht auch weltweit nach den neuesten Abwehrtechniken. So besuchten Mikl-Leitner und Hameseder das IBM Forschungszentrum Rüschlikon in der Schweiz, wo an der Sicherheitssoftware der Zukunft gearbeitet wird. So sollen alle österreichischen Sicherheitsverantwortlichen ständig auf dem neuesten Stand der Bedrohungsszenarien und der Abwehrtechnologien gehalten werden. Das Ziel, so Mikl-Leitner: „Es darf nicht passieren, dass bei einem Cyberangriff in Österreich die Lichter ausgehen.“