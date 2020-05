Erste Außenministerin Pakistans ist 34

Erschwerend für Khars internationale Arbeit wird sein, dass das Militär und die mächtigen Geheimdienste Pakistans die Regierungsarbeit stark beeinflussen. Nicht immer nach dem Geschmack der gewählten Volksvertreter. Als Interims-ministerin hatte Khar seit Februar schon Zeit, sich über die vertrackte außenpolitische und interne Situation des Landes ein Bild zu machen.



Rückhalt hat sie - wie bei den meisten Politikern in der Region der Fall - in ihrer wohlhabenden Politiker-Familie aus dem Punjab. Und von ihrem Ehemann, einem angesehenen Geschäftsmann. Geld kommt aber nicht nur durch politische Ämter in die private Kasse. In Lahore ist die junge Frau auch Mitbesitzerin eines der besten Restaurants der Stadt, der Polo Lounge.



Das Herz der brillanten Rednerin schlägt schon lange für Politik und Macht. Nach ihrem Wirtschaftsstudium in Pakistan und in Massachusetts ( USA) war sie bereits unter Präsident Musharraf als Staatssekretärin für Finanzen zuständig. In ihrer Einstellung flexibel, wechselte sie nach dessen Sturz 2008 das Lager und trat bei der Wahl erneut erfolgreich - diesmal für die Volkspartei der 2007 ermordeten Benazir Bhutto - an. Dem Parlament gehört Khar seit ihrem 26. Lebensjahr an. Vor zwei Jahren war sie die erste Frau Pakistans, die vor der Nationalversammlung eine Budgetrede hielt. Nicht nur daheim, auch international werden ihre nächsten Schritte genau beobachtet werden.