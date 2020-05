Erbschaftssteuer: Leises Pro, lautes Contra

Ganz so dürfte es aber nicht sein. Die steirische VP-Abgeordnete Ridi Steibl gibt zu, dass über die Erbschaftssteuer immer wieder diskutiert werde, "auch bei uns im Klub wird darüber gesprochen". Und sie kann der Idee ihrer Landsfrau durchaus etwas abgewinnen: "Die Frau Landesrätin hat sicher einen guten Vorschlag gemacht."



Ihr sei aber ebenso wie Edlinger-Ploder wichtig, dass die "Häuslbauer" von einer Erbschaftssteuer nicht betroffen sind, sagt Steibl. Die Mandatarin meint, nun seien die Verantwortlichen in der Regierung und in den Ländern am Zug. Diese müssten sich

"alle Vorschläge zur dauerhaften Finanzierung der Pflege anschauen und prüfen" - auch jene von Edlinger-Ploder. Applaus bekam die Landesrätin wenig überraschend von der Gewerkschaft.



Khol dagegen sieht "keine Notwendigkeit" für neue Steuern oder eine Pflegeversicherung. Der Seniorenbund-Obmann plädiert für "Strukturmaßnahmen und eine bessere Verwaltung".

Ob das gelingt und reicht, ist fraglich. Fachleute sagen, dass die Pflegekosten enorm steigen werden. Die Regierung hat zwar die Finanzierung bis 2014 gesichert. Was danach geschieht, ist aber offen. Im September sollen die Verhandlungen beginnen.