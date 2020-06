Entführter Pinguin ist wieder daheim

Viele Meldungen aus Australien erscheinen auf den ersten Blick wie gut erfunden. Hier zwei Beispiele, die leider wahr sind. Nach einer Strandparty auf der Goldküste bei Brisbane stiegen zwei junge Briten in einen Zoo ein und schwammen dort mit den Delfinen, versprühten den Inhalt eines Handfeuerlöschers im Haifischbecken und entführten dann den Zwergpinguin „Dirk" aus dem Zoo in ihr Appartement.

Am nächsten Morgen und bei langsam wieder einsetzender Nüchternheit versuchten die Burschen das verängstigte Wildtier in der Dusche zu kühlen, außerdem fütterten sie es mit Brot und setzten es dann an der Küste aus, wo Dirk leichte Beute für Haie hätte werden können. Doch der Pinguin wurde gerettet und in den Zoo zurückgebracht.

Da die jungen Herren ihre Taten im April genauestens mit der Handykamera dokumentiert hatten und Bilder versendeten, waren sie schnell ausgeforscht. Vor Gericht zeigten sich der 19-Jährige und der 20-Jährige voller Reue. Ihr Anwalt trug eine Pinguinkrawatte und hob hervor, wie rührend sich die Burschen im Appartement um das Tier gekümmert hätten. Als Strafe müssen die Männer jeweils 780 € Strafe zahlen.